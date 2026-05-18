サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ、アルビレックス新潟は5月16日、奈良クラブを下し、ホーム6連勝を飾りました。 リーグ戦も残り2試合。 【サポーター】 「順位が上がるように頑張ってほしい」 【サポーター】 「一つでも上の順位を目指して快勝してほしい」 2位・高知との勝ち点差は1。この試合に勝って順位を上げたいアルビ。 【井上聖貴アナウンサー】 「前