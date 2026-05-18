元巨人外野手の清水隆行氏（52）が17日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。現役時代に経験した先輩投手との驚きのエピソードを明かした。番組内で巨人・平山功太内野手（22）を取り上げた際、「これ夢あるなってエピソードありますか？」と問われた時だった。「斎藤雅樹さんからですね、シーズンで“3割打ったらポルシェ買ってやるよ”って」と“平成の大エース”“ミスター完投”