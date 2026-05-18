【健大高崎―横浜】７回健大高崎無死、佐藤に右越えソロを許した横浜・織田＝ＺＯＺＯマリン（立石祐志写す）高校野球の第７８回春季関東大会は１８日、千葉県のＺＯＺＯマリンスタジアムで準々決勝２試合を行い、横浜（神奈川１位）が健大高崎（群馬１位）に４−３で逆転勝ちし、２年連続で準決勝に駒を進めた。横浜は初回に１点を先制したが、先発織田が二、三回に１点ずつ奪われ、逆転を許した。しかし、九回に小林大雅（