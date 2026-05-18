ドル高一服、イラン産原油の制裁免除報道などに原油安も見られる＝ロンドン為替概況 ロンドン市場でドル円は158円台後半での推移となった。東京午前に159円台を付けたものの、大台超えでの買いに勢いが見られず、もみ合いとなっている。米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案との報道に一時ドル売りとなったが158.69円までの下げにとどまり、ドル売りは限定的なものにとどまった。 東京の朝方に大きく上昇し、その