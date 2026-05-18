ドル円のピボットは１５８．７７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（22:00現在） ドル円 現値158.69高値159.07安値158.54 159.52ハイブレイク 159.30抵抗2 158.99抵抗1 158.77ピボット 158.46支持1 158.24支持2 157.93ローブレイク ユーロ円 現値184.92高値185.04安値184.17 186.12ハイブレイク 185.58抵抗2 185.25抵抗1 184.71ピボット 184.38支持1