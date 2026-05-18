サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、２４年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実が、夫婦のムービーを公開した。丸高は１８日に自身のインスタグラムを更新。夫婦での企画出演を報告すると「初めての現場でしたが、温かく明るい雰囲気でとても楽しい撮影でしたありがとうございました」とつづり、二人そろって変顔をする様子や、ベッドに寝転ぶ様子を収めたムービーを公開した。仲睦まじい２人の様子にファ