◆バレーボール▽女子日本代表紅白戦（１８日、東京・代々木第二体育館）佐藤淑乃（ミラノ）を擁する白組、石川真佑（日本協会）らの紅組が対戦。第１セット（Ｓ）は２５―２１で白組が接戦をものにした。第２Ｓも接戦の展開だったが、２５―２０で白組が制した。４Ｓ制で行われた一戦。後半はセッターを入れ替え、白組が赤組、紅組が青組となって行われた。第３Ｓは終盤に青組の秋本美空（ドレスナーＳＣ）が躍動するなど２