１８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７』（月曜・午後９時）に、“超肌ケア”ＳＰゲストとして元同局でフリーの青木源太アナウンサーが出演。脱毛をしたことによる“効果”を熱く語った。なぜ脱毛をするのか？と問われた青木アナは「化粧水の浸透もいいし、乳液のノリも全然違う。（カミソリ負けなどの）肌トラブルが根本からなくなる」とキッパリ。さらに、ひげそりをする時間を１日５分と考えた場合、年間で３０時間、