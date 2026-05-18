2つの食感「プリンケーキ」 カフェやコンビニでも人気なプリンケーキ。プリンのしっとり食感とスポンジケーキのふわふわ食感、2つの食感が同時に楽しめるケーキです。そんなプリンケーキ、お家でも作ってみませんか？ 贅沢。2層のプリンケーキ見た目がかわいいプリンケーキ材料5つでプリンケーキ写真付きでわかりやすいプリンケーキ見た目も味も大満足のプリンケーキ 材料は卵、牛乳、砂糖、小麦粉など。スーパーで購入できる材