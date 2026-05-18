バレーボール女子日本代表の紅白戦が１８日、東京・代々木第二体育館で４セット制で行われ、超満員２９８６人のファンの前でアクバシュ・ジャパンが本格スタートを切った。立ち見も出た注目の中、１８５センチのアタッカー・秋本美空（ドレスナーＳＣ）が後半２セットに出場し、アウトサイドヒッター（ＯＨ）とオポジット（ＯＰ）の２つのポジションで強いスパイクを打ち込み、ひときわ大きな歓声を浴びた。代表デビューを飾っ