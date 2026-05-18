複数のアメリカメディアは、イスラエル軍の小規模な拠点がイラクに建設されていたと報じました。イラク側はイスラエル軍の基地の所在について把握していないとしています。ウォール・ストリート・ジャーナルは今月8日、イスラエル軍がイランへの空爆を支援するため、イランと国境を接するイラク西部の砂漠地帯に秘密の軍事拠点を設置していたと報じました。この報道を受けニューヨークタイムズは17日、砂漠地帯の住民の関係者の話