俳優の綾瀬はるかさん（41）とお笑いコンビ・千鳥の大悟さん（46）が現地時間16日、フランスで開催されている第79回カンヌ国際映画祭に出席。公式上映後に行われた日本メディア向けの囲み取材で、レッドカーペットの感想や、上映後の手応えを明かしました。綾瀬さんと大悟さんは、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に選出されている映画『箱の中の羊』の公式上映に、共演する耼木里夢さん（10）、是枝裕和監督