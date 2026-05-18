「学歴もない専業主婦に何を相談するわけ？」この一言、さらっと言い放つ夫の神経…。お受験の志望校まで一方的に変えて、話し合いの余地すら与えないつもりなのでしょうか？ここまで来ると、妻がどんな決断を下すのかが気になります…！>>【まんが】妻を見下す夫の末路(ウーマンエキサイト編集部)