フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）が18日、東京・四谷のY0TSUYA BOOKSでトークライブ「もう一度、話したい」を開いた。元日本テレビで「ラジかるッ」「おもいッきりDON」の総合演出を務めた、フリープロデューサー尼崎昇氏を相手に、現在、そして過去について振り返った。昨年1月にコンプライアンス（法令順守）違反でTBSラジオ「おはよう定食／一直線」を降板して、芸能活動休止を余儀なくされたことを振り返った。「知り合いか