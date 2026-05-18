クロアチアサッカー連盟（HNS）は18日、FIFAワールドカップ2026に臨むクロアチア代表の登録メンバー26名と予備メンバー7名を発表した。直近2大会では準優勝、3位と好成績を収めているクロアチア。今回の欧州予選ではグループLを7勝1分けの無敗で首位通過し、4大会連続7度目のW杯本大会行きを決めた。ズラトコ・ダリッチ監督は今大会に向けて現在40歳で通算5度目の出場となる今大会が最後のW杯となるルカ・モドリッチ（ミラン