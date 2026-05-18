ブライトンがホッフェンハイムのコートジボワール代表FWバズマナ・トゥーレに関心を示しているようだ。イギリスメディア『デイリー・メール』が報じている。現在20歳のトゥーレは左利きのウイングプレーヤー。母国のASECミモザからスウェーデンのハンマルビーを経て、2025年2月にホッフェンハイムへ加入した。順足の左ウイングに加え、右ウイングから内側に切れ込んでいくプレーも得意としており、今季のブンデスリーガでは30