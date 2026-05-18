【その他の画像・動画等を元記事で観る】 梶浦由記が5月16日、シカゴおよびアメリカ中西部最大のアニメ・マンガ・日本ポップカルチャーコンベンション『Anime Central 2026』に初出演し、ワンマンコンサートを実施した。 ■ボーカルを務める4名の歌姫の写真がスクリーンに映し出されるたびに歓声が 例年、3万人を超える動員を誇るこのコンベンションのメイン会場は、様々なアニメキャラクター