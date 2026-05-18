18日午後、新潟市中央区の交差点で路線バスが小学生に衝突する事故がありました。 事故があったのは、新潟市中央区東中通2番町の交差点です。警察によりますと18日午後3時ごろ、路線バスの運転手から「小学生と衝突した」と110番通報がありました。交差点を直進中の路線バスが横断歩道を渡っていた小学3年の男の子(8)と衝突。男の子は救急搬送される際意識はありましたが、頭がい骨骨折などの重傷とみられます。 ■近く