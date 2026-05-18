現在 地域住民が管理運営している、五島市の「荒川温泉」。 地域住民の憩いの場として長年親しまれてきましたが、施設の老朽化などを理由に今春、運営を終了する予定でした。 ※詳しくは動画をご覧ください しかし 存続を求める地域住民の要望を踏まえ、五島市出身で健康美容機器ブランドなどを手がける「MTG」社長の松下 剛さんらが、運営を引き継ぐと発表しました。 改装費用など全額を負担し、支援するとし