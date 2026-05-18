2026年5月18日、新華網によると、四川省華鎣市の観光施設で発生した「滝ブランコ」転落死亡事故は従業員の不適切な操作が原因であることが調査で判明した。被害者は16歳の女性で、事故は大型連休期間中の3日午後に華鎣市の瑪琉岩探検公園で発生した。「滝ブランコ」は滝を背景に大きく空中をブランコのように揺れる体験型アトラクションで、通常は宙づりの状態で高所のプラットフォームから滑車で移動し、約10メートル