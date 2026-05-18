キャリアロケット「朱雀2号改良型遥5」は14日午前11時0分、東風商業宇宙イノベーション試験エリアから打ち上げられた。ロケットは全行程を通じて正常に飛行し、第2段は予定軌道に投入され、飛行試験ミッションは成功を収めたことが、藍箭航天への取材で分かった。今回は朱雀2号改良型延長仕様の初飛行となる。科技日報が伝えた。同ロケットは、体系的な反復設計によって開発された2段式低温延長型液体ロケットだ。直径は3．35メー