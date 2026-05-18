中国外交部の郭嘉昆報道官は5月18日の定例記者会見で、プーチン大統領が中国を公式訪問することについて、「プーチン大統領の中国訪問は25回目だ。今回の訪問期間中、両国首脳は二国間関係や各分野における協力、共に関心を持つ国際および地域の問題について意見を交換する」と説明しました。郭報道官はまた、「ここ数年、習近平国家主席とプーチン大統領の戦略的指導の下で、中国とロシアの新時代における包括的な戦略的協力パー