元フジテレビでフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が18日、自身のインスタグラムを更新。運転免許証が失効したことを明かした。笠井アナは、運転免許更新のお知らせが来ていたにもかかわらず「誕生日から3カ月ぐらいは、遅れても更新できるんじゃないかなぁと」考えていたところ「なんですと！先週切れてる！」と、運転免許が失効してしまったことを報告。「これはいけない免許証にも大きく書いてあった更新期間は誕生