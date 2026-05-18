フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が18日、自身のインスタグラムを更新し、初のキャンプで起こったアクシデントを明かした。「初キャンプは衝撃的結末」と書き出し、ゴールデンウイークに2歳と1歳の子供たちを連れて家族でキャンプに出掛けたことを報告。テント一式をそろえ、バーベキューの材料を準備。初日は「自然を全身で感じられて、子どもたちも大興奮でした！」と楽しい時間を過ごした。しかし「ところが、事件で