高市首相は１８日、首相官邸で開いた政府与党連絡会議で、中東情勢に伴う物価高騰を踏まえ、２０２６年度補正予算案の編成を含め対応を検討する考えを表明した。家計の負担を軽減するため、７〜９月の夏場の電気・ガス料金について、前年を下回るよう支援を講じる方針も示した。補正予算案を編成する場合、７月１７日に会期末を迎える今国会に提出し、６月中旬までの成立を目指す見通しだ。首相は会議で「補正予算の編成を含