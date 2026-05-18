リング誌が伝えたドネアの言葉ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の次戦相手として海外メディアに予想されるのが、世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）だ。“バム”の愛称で知られる26歳。井上と2度戦った元世界5階級制覇王者のノニト・ドネア（フィリピン）は「イノウエを倒すことができる」と太鼓判を押している。世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌