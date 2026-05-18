女優の加藤あいが、１８日までに自身のＳＮＳを更新。撮影ショットを公開し、注目を集めている。インスタグラムに「美ｓｔ７月号発売中です」とつづり、撮影時の写真を載せた加藤。ノースリーブの衣装を着用し、火照り顔風のメイクで脇を見せるポーズをとり、艶っぽい表情を見せている。この投稿にフォロワーからは「可愛すぎる！！めちゃくちゃタイプ」「ほんとに変わらずお綺麗です」「お美しい」「あらあらセクシー」「美