【フローラＳ＝レース評価Ａ】６１秒３−５８秒０の前後半の差は３秒３と過去１０年で最大のギャップ。ラスト３ハロン１１秒３、１１秒２、１１秒１の尻上がりのラップを刻んだ直線でラフターラインズが中団から差し切った。舞台は違うが、これで３戦連続で上がり３２秒台をマーク。世代限定戦（２、３歳）で３２秒９以下の上がりを３度マークしたのはこの馬が初めてだ。“史上初”は他にもある。東京の芝２０００メートルで勝