女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳のワンピース姿を披露し、ファンの目線がくぎ付けになっている。１８日までにインスタグラムで「競馬ＢＥＡＴヴィクトリアマイルはあまりにも硬い決着でしたね」とつづると、サクランボ柄のワンピースを着こなしたショットをアップ。首元がアメリカンスリーブになっており、美肩があらわなデザインになっている。この投稿にファンからは「めっちゃ可愛いやん」「何でそんなに素敵なんですか