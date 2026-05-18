ＴＢＳ「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」が１８日に放送され、マンスリーライブ枠でＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩが登場。「ＲＰＧ」「ｓｉｌｅｎｔ」「サザンカ」などを披露した。ネットでは、Ｆｕｋａｓｅの透き通った美声と歌唱力に「Ｆｕｋａｓｅ歌うまぁ…」「Ｓａｏｒｉちゃんとの絡みがだいすき」「Ｆｕｋａｓｅもう４０歳なのか」「ＤＪＬＯＶＥも歳とらんなー」との反応や、鮮やかな真っ赤なニットシャツに黄緑色の髪