７人組アイドルグループ・ｆａｖｍｅが１８日、東京・豊洲ＰＩＴで１周年記念ライブを開催した。初披露となった新曲「ワタシイロ」など１５曲以上を披露。澪川舞香は「最高で最強のライブ、最後まで楽しんでいきましょう」と盛り上げ、中本こまりは「あなたに好きになってもらえて最高です。こんなに本気になれてうれしい。夢を追う幸せを届け続けたい。みんなで夢を見よう」と感謝を伝えた。９月２日に２枚目シングルＣＤ