BMSG主催の『No No Girls』でセミファイナリストとなったSAYAKAをメインボーカルに擁する次世代6人組ガールズグループ・Be Girlsが、5月17日に東京・CROSS ROPPONGIで関係者限定のお披露目イベント『Showcase LIVE-FIRST INPACT-』を開催した。【画像】映像美…！SAYAKA「7 years」ミュージックビデオよりBe Girlsは、AO（リーダー）、WUME（メインラッパー）、SAYAKA（メインボーカル）、NANAKA（メインダンサー）、AZ（サブ