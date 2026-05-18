【ニューヨーク共同】週明け18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比05銭円高ドル安の1ドル＝158円67〜77銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1647〜57ドル、184円92銭〜185円02銭。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の動向を見極めたいとする空気が強く、小動きだった。