＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】またも話題！2日連続の客席ダイブ（実際の様子）大相撲五月場所の九日目、館内が大いに沸く大迫力の結末が待っていた。俊敏な動きでファンを魅了する人気力士と、鋭い出足が武器の力士による一番。土俵際での激しい攻防の末、一方の力士が勢い余って客席へと豪快に転落するハプニングが発生した。前日の取組に続き、2日連続となった“客席ダイブ”の光景に、実況席や