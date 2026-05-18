サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に選出されたＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が１７日、都内で会見を行った。会見後には妻で女優・平愛梨（４１）が４人の息子とサプライズ登場。パパに花束を手渡した８歳長男の予想外のパフォーマンスに、会場は一番の盛り上がりとなった。「ほぼ父の遺伝子」と書かれた色違いのＴシャツを着て登場した４人の息子たち。パパ、ママと一緒に５大会目の「５」のポーズをとって撮影に応じた。撮