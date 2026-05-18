アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）を制し、２０１５年度の天皇杯以来のタイトルとなるクラブ１０冠目を獲得したＧ大阪が１８日、パナソニックスタジアム吹田で優勝報告会を行った。１６日の決勝でアルナスルを１―０と破った敵地サウジアラビアからこの日帰国したイェンス・ビッシング監督以下、選手たちは関西空港に到着すると、バスでホームスタジアムに直行。本拠に駆けつけたファン、サポーターから大きな拍手を浴び