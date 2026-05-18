北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表に選出されたＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の妻でモデルの由布菜月が、生まれたばかりの第１子との写真を公開した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「入院期間の記録たち産まれてすぐのほにゃほにゃが懐かしい」と振り返った由布。並んで寝そべる姿やセレモニードレスを着た娘の写真をアップしている。この投稿にフォロワーからは「パパにどこか似ているような？！」「天