日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長が１８日、都内で定例会見を行った。今月１２日、北野貴裕副会長が、一身上の都合で辞任したことについて「前副会長が辞任されたことはＪＯＣにとっても残念なことだが、意向を受け止めさせてもらった」と話した。北野氏は１２日、会長を務めていた日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン協会で、ボブスレー男子が同連盟の事務的なミスにより２月のミラノ・コルティナ五輪出場