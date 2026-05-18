バレーボール女子代表のミズノマッチ（１８日、東京・代々木第二体育館）で、エースの石川真佑がチームの展望を語った。約３０００人の観客が詰めかけた紅白戦。代表活動が始まってまだ日が浅く、現在は試行錯誤の段階だ。石川は「それぞれでプレーしていた部分があったのでチームとして、攻撃のところでも、コンビのところでも、できていない部分もある。今日はチームが分かれていたが、コミュニケーションを取っていかないと