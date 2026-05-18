タレントの加護亜依が１８日に更新されたタレントの江頭２：５０のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「エガちゃんねるＥＧＡ―ＣＨＡＮＮＥＬ」に出演。一緒にサウナに入ったことのある芸人の名前を明かした。加護は動画で、江頭とともに麻辣湯（マーラータン）を食べるという企画に参加。今月３０日に開催される「エガフェス２０２６」で、お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子とユニットを組んでパフォーマンスを披露することを