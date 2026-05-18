自民党の鈴木幹事長は、18日の会見で、今の日本維新の会との連立政権に国民民主党が加わる「3党連立」の実現に意欲を示しました。鈴木幹事長「政治の安定というものが重要であって、そのためには日本維新の会との連携を基本にしてて、国民民主党にも連立に加わっていただくことが大切なんじゃないかと考えております」鈴木幹事長はまた、国民民主党とは政策の実現などを通じて「信頼関係を高めてきた」と強調しました。今の自民・