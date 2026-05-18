バレーボール女子日本代表の紅白戦「ミズノマッチ」が１８日、東京・代々木第二体育館で開催された。紅組には石川真佑、秋本美空ら、白組には佐藤淑乃、北窓絢音らが入った。特別ルールの４セットマッチで行われ、白組が３−１（２５−１１、２５−２０、２２−２５、２５−１９）で勝利した。第２セットまでコートで熱戦を繰り広げた石川は、６月から開催されるネーションズリーグ（ＶＮＬ）へ、主将としてチームを引っ張る覚