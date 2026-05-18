サッカー日本代表の森保一監督（57）が、18日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）にVTR出演し、番組ゲストのラモス瑠偉氏（69）とのエピソードを語った。ともに同じ時代に代表に所属。92年アジア杯の初優勝、“ドーハの悲劇”と呼ばれて無念の敗退となった93年のW杯予選も、ともに経験した。当時のラモス氏について、「一言で言うと、怖い人」と苦笑いしつつ、「でも、選手としては憧れのスーパースターという感じ