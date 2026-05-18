「LAMY safari KURUTOGA inside」は、LAMY社が三菱鉛筆グループとなってからの両社のブランドを組み合わせた製品としては、2025年1月に発売された「LAMY safari JETSTREAM inside」に続く第2弾。前回は、従来の「LAMY safari ボールペン」にも使える、ジェットストリームのリフィルが製品の中心だったのですが、今回は、軸のデザインや内部構造にも三菱鉛筆とLAMY社のコラボレーションが感じられる、LAMYの新製品と言えるものに仕