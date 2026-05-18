言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、手仕事に欠かせない道具、古くから尊ばれてきた樹木、そして街中でも見かける身近な野鳥という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ほ□□もき□□のきい□□よどりヒント：幅が狭く繊細な、結び合わせるための道