「うちの子は大丈夫」「この学校に限って……」その親の思い込みが、いじめの発見を決定的に遅らせることがあります。さらに今の子どもたちは、対面だけでなくSNSでも人間関係を築く時代。親の見えないところで放たれた何気ない言葉が、相手を深く傷つけるリスクも抱えています。いじめは被害者だけでなく、「見ているだけの子」の心をも壊してしまう--。では親は、何を前提に子どもと向き合うべきなのか。ジャーナリスト・池上彰