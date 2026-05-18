コスプレイヤーとして活躍するあゆのさんが、週刊SPA!5月19日号の「推し撮」に登場しました。テーマは「部活」、ロケ地は体育館、衣装はバレーボールユニフォームという設定で撮影が行われた。【写真】98センチのお尻がくっきり！ユニフォーム姿のあゆのさん圧巻のむちむちボディで大人気なあゆのさん。圧巻のむちむちボディで人気を集める彼女が、バレー合宿をイメージしたシチュエーションで圧巻ボディを見せつけます。誌面では