タレントのファーストサマーウイカさんは5月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。ショートカットヘアの姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】ファーストサマーウイカのショートカット姿「こんだけ雰囲気変わるのさすが」ファーストサマーウイカさんは「#龍が如くTHELIVE赤目とノアで参加させていただきました！」と、17日に行われた人気ゲーム『龍が如く』シリーズ初のライブイベント「龍が如くTHE LIVE -IKIZAMA-」（東京・K