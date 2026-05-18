2026年5月18日、韓国メディア・YTNは、韓国で一般人がAIを活用して自ら訴訟対応を行い、弁護士側との民事・刑事トラブルで相次いで勝利した事例が話題になっていると伝えた。記事によると、韓国の会社員のパク氏は、依頼していた弁護士との間で意見書作成を巡って対立し、契約を解除。その後、所属法律事務所から未払い着手金約510万ウォン（約55万円）を請求する民事訴訟を起こされ、さらに担当弁護士から「脅迫」を理由に刑事告