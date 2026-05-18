“貯蓄が上手な人”というと、金融知識が豊富とか、意志が強い人などと思うかもしれません。しかし、実は貯蓄が上手な人は「お金が逃げない仕組み」を生活の中に組み込んでいることが分かります。特に、一日の始まりである朝の過ごし方は、その日の支出をコントロールする最大の鍵となるものです。そこで今回は、貯蓄上手な人が「朝にやる習慣と朝にやらないこと」をご紹介します。貯蓄上手な人が「朝にやる」習慣▼「マイボトルの